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futebol

São Paulo busca vitória para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores

Tricolor está na quarta colocação, com 63 pontos, dois a mais que o Fluminense, quinto colocado. Se vencer o Botafogo, equipe de Marcos Vizolli não sai mais do G4...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 08:00

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo quer triunfar diante do Botafogo, nesta segunda-feira, às 20h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, para garantir o seu lugar no G4 da competição e ter sua vaga na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.
‘Made in Cotia’: confira as vendas de atletas da base do São Paulo nos últimos 10 anos
Caso vença o Fogão, o Tricolor se garante nos quatro melhores sem precisar depender de nenhum concorrente direto. Isso porque, com o empate do Fluminense diante do Santos, ontem, na Vila Belmiro, o clube carioca não alcança mais o São Paulo caso o Tricolor some mais três pontos.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Caso perca do Botafogo, o São Paulo precisaria vencer o Flamengo para se garantir na fase de grupos sem depender de ninguém. Isso porque, caso empate com o Mengão, e o Flu vencer o Fortaleza no Rio, o Tricolor ficaria fora da fase de grupos da Libertadores pelo Brasileirão.
Se terminar na quinta posição do Brasileiro – o que, hoje, o classificaria à primeira fase da Libertadores –, o São Paulo terá que torcer pelo Palmeiras na Copa do Brasil para ir à fase de grupos do torneio continental. Caso o rival seja campeão, o quinto colocado da tabela vai direto para a fase de grupos. RETROSPECTO PODE AJUDAR
Se formos pelo retrospecto recente entre São Paulo e Botafogo, o Tricolor tem ampla vantagem. Isso porque dos 14 últimos jogos disputados, os são-paulinos perderam somente um, em 2016. De resto foram nove vitórias e quatro empates.
Pelo primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Morumbi e o São Paulo venceu por 4 a 0, com gols de Brenner (2), Reinaldo e Hernanes.

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