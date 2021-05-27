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futebol

São Paulo busca virada histórica contra o Flamengo na final do NBB

Tricolor perdeu os dois primeiros jogos da série e precisa ganhar as três partidas restantes para ser campeão. Técnico Claudio Mortari acredita na recuperação...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 12:00
Crédito: João Pires/LNB
O São Paulo encara o Flamengo, nesta quarta-feira, às 18h30, no Maracanãzinho, precisando vencer para seguir vivo na briga pelo título do Novo Basquete Brasil, o NBB. O Tricolor perdeu os dois primeiros jogos e se for derrotado novamente, a taça ficará nas mãos do clube carioca.
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No detalhe, o São Paulo acabou sendo superado por 96 a 03 na primeira partida. Já na segunda, perdeu por 82 a 81. No entanto, o técnico da equipe, Claudio Mortari, acredita na recuperação do Tricolor na sequência da final.  - Playoff é uma outra competição. Como eu sempre falto, playoff é igual cadeira de barbeiro, precisa pensar um a um, jogo a jogo. Não tem retrospecto que faça diferença no jogo. Precisamos manter a seriedade e ganhar, sem se importar quanto está a série. Sempre precisamos pensar na vitória, sem ficar fazendo contas. É vencer e ponto final - disse o treinador, ao site do clube.
Já para o o pivô Lucas Mariano, o São Paulo precisa ter atenção máxima para sair vencedor e seguir vivo.
- Precisamos ficar atentos os 40 minutos. O Flamengo é um time muito forte e qualquer descuido, pode custar caro, como aconteceu no jogo passado. Enquanto tivermos pulmão, vamos correr para buscar o título - afirmou.
Caso seja necessário a disputa do quarto e quinto jogo, os confrontos serão neste sábado (29) e Segunda-feira (31), com horários a serem definidos.
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