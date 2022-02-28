São Paulo busca sequência positiva como visitante que não acontece há sete meses

O duelo contra o Água Santa é importante para o São Paulo. Além de buscar a vitória para se firmar de vez entre os líderes do Grupo B do Campeonato Paulista, o Tricolor vai tentar igualar uma sequência boa como visitante que não acontece desde julho do ano passado. Na ocasião, com Hernán Crespo no comando, o São Paulo ficou quatro jogos sem perder longe do Morumbi, com duas vitórias e dois empates. A equipe empatou com Ceará (1 a 1) e Corinthians (0 a 0), além de vencer o Internacional (2 a 0) e o Racing-ARG (3 a 1), esse pela Libertadores.