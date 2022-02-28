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São Paulo busca sequência positiva como visitante que não acontece há sete meses

Tricolor não perde fora de casa há três jogos e busca igualar sequência que aconteceu entre junho e julho de 2021, quando ficou quatro partidas sem perder longe do Morumbi...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 06:00
O duelo contra o Água Santa é importante para o São Paulo. Além de buscar a vitória para se firmar de vez entre os líderes do Grupo B do Campeonato Paulista, o Tricolor vai tentar igualar uma sequência boa como visitante que não acontece desde julho do ano passado. Na ocasião, com Hernán Crespo no comando, o São Paulo ficou quatro jogos sem perder longe do Morumbi, com duas vitórias e dois empates. A equipe empatou com Ceará (1 a 1) e Corinthians (0 a 0), além de vencer o Internacional (2 a 0) e o Racing-ARG (3 a 1), esse pela Libertadores.
Agora, o São Paulo está com três jogos invictos longe do Morumbi sob o comando de Rogério Ceni. A sequência começou com vitórias sobre Ponte Preta (2 a 1) e Santos (3 a 0). Depois, o Tricolor empatou sem gols com o Campinense pela Copa do Brasil. Essa já é a melhor sequência do técnico Rogério Ceni como visitante dirigindo o São Paulo. Na última temporada, foram seis jogos fora de casa, com uma vitória (Palmeiras), um empate (Fortaleza) e quatro derrotas (Red Bull Bragantino, Bahia, Grêmio e América-MG).
Crédito: SãoPaulobuscaboasequênciacomovisitante(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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