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futebol

São Paulo busca se manter invicto em clássicos no Morumbi na temporada

Tricolor disputou três jogos contra os rivais no estádio durante o ano, com duas vitórias e um empate. Últimos cinco clássicos na casa são-paulina acabaram sem revés do clube...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 09:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Paulo Pinto/saopaulofc.net
O São Paulo tem vários motivos para que uma vitória sobre o Santos seja de extrema importância para a temporada. Além de manter uma boa vantagem na liderança do Brasileirão, o Tricolor defende uma invencibilidade em casa nos clássicos na temporada.
Repetiu o desempenho deste ano? Veja a colocação do São Paulo após a 28ª rodada do Brasileirão desde 2003
Até o momento, foram disputados três jogos contra rivais no estádio, sendo duas partidas contra o Corinthians e uma diante do Santos. Foram duas vitórias (ambas por 2x1) e um empate (0x0 contra o Peixe). Fora de casa nesse ano, o time de Fernando Diniz venceu o Palmeiras (2x0), empatou com o Santos (2x2) e perdeu para o Corinthians (0x1).
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROCaso vença o Santos neste domingo, o São Paulo mantém a invencibilidade e tem somente o clássico contra o Palmeiras, no Morumbi, dia sete de fevereiro, para confirmar a fase invicta em jogos contra os rivais paulistas.
Não é somente nessa temporada que a equipe vem conseguindo bons placares em casa contra os rivais. Nas últimas cinco partidas, foram quatro vitórias e um empate, com oito gols marcados e quatro sofridos, somando 86% de aproveitamento.
VEJA OS ÚLTIMOS CLÁSSICOS DO SÃO PAULO NO MORUMBI
São Paulo 3x2 Santos - Brasileirão 2019São Paulo 1x0 Corinthians - Brasileirão 2019São Paulo 0x0 Corinthians - Paulistão 2020São Paulo 2x1 Santos - Paulistão 2020São Paulo 2x1 Corinthians - Brasileirão 2020

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