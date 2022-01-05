São Paulo busca reforços antes de reapresentação do elenco; veja posições pretendidas

O São Paulo está ativo no mercado da bola. Após fechar as contratações do goleiro Jandrei, do lateral Rafinha e do meia Alisson, o Tricolor está perto de anunciar o meio-campista Patrick, do Internacional. Além disso, a diretoria busca mais peças nos próximos dias. A ideia é buscar mais dois ou três jogadores para 'fechar' o elenco que se reapresentará no CT da Barra Funda no próximo dia 10. Segundo apurado pelo LANCE!, o São Paulo busca um zagueiro e um ponta, posição essa pedida pelo técnico Rogério Ceni com mais ênfase.

Para a defesa, as negociações estão mais 'paradas'. A diretoria estuda alguns nomes, mas sem conversas adiantadas. O foco está mesmo na contratação de um atacante veloz. E os dois preferidos da diretoria seguem sendo os mesmos: Soteldo e Douglas Costa. Em relação a negociação com Douglas Costa, o Tricolor aguarda uma definição sobre o futuro do jogador no Grêmio. Os clubes têm boa relação, haja visto que dois ex-gremistas vieram para o São Paulo (Rafinha e Alisson), enquanto dois são-paulinos foram para o Grêmio (Bruno Alves e Orejuela).

Já sobre Soteldo, o lado financeiro pode pesar no desfecho, já que o venezuelano recebe um alto salário no Toronto-CAN e não dá indícios de que pode baixar os seus vencimentos. Resta saber se chegarão mais peças novas para Rogério Ceni até a reapresentação do São Paulo.