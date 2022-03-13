São Paulo busca mostrar força do elenco contra o Mirassol

O São Paulo deve poupar titulares na partida contra o Mirassol, neste domingo (13), às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pelo Campeonato Paulista. Isso porque o Tricolor conta com alguns atletas lesionados, suspensos e quer evitar um desgaste para uma sequência decisiva que está por vir. TABELA> Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022

- Eram dois clássicos em um intervalo de cinco dias. Jogamos sábado, contra o Corinthians, e nesta quinta-feira, contra o Palmeiras. Houve tempo para recuperar os jogadores. Agora, jogando daqui a menos de 72 horas de novo, provavelmente teremos mais mudanças do que tivemos do jogo contra o Corinthians para o jogo contra o Palmeiras - disse o técnico Rogério Ceni após a derrota para o Palmeiras.

Chance então, para alguns jogadores mostrarem o seu valor para o técnico Rogério Ceni. Na defesa, dois atletas, um novo e um experiente, devem ter nova oportunidade. O lateral-direito Moreira, de 17 anos, que estreou profissionalmente diante do Água Santa, e o zagueiro Miranda, de 37 anos, que perdeu espaço nesta temporada e busca retomar a boa fase.

Já no meio-campo, alguns reforços podem ganhar espaço. Entre eles, o volante Andrés Colorado. O colombiano participou de duas partidas desde que foi contratado - Água Santa e Corinthians -, os dois entrando no segundo tempo. Outro que foi contratado nesta temporada é Patrick. Retornando de lesão, ele deve voltar ao time titular em Mirassol. O jogador entrou no Choque-Rei. O ataque tem jogadores que querem retomar a confiança. O primeiro deles é Rigoni, que perdeu a vaga de titular nesta temporada e não marca desde outubro do ano passado. O argentino, destaque no time em 2021, busca mostrar o seu valor para a comissão técnica. Por fim, o atacante Luciano, retomando a forma física, também deve pintar entre os titulares. Querido pela torcida, ele quer o primeiro gol na temporada.