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futebol

São Paulo busca melhorar retrospecto sem Arboleda no Brasileirão; veja números

Zagueiro foi convocado para a seleção do Equador e desfalcará o Tricolor nos próximos três jogos. Sem ele, equipe tem 28 jogos na temporada, com somente sete vitórias conquistadas...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 07:00

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 07:00

Crédito: Fernando Roberto / Agência Futpress
O São Paulo não contará com o zagueiro Arboleda nas próximas três partidas, diante de Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. O equatoriano foi convocado para a seleção do Equador e desfalcará o time, o que pode ser um problema se pegarmos os números do Tricolor sem ele em campo na temporada. Até aqui, foram 31 jogos do São Paulo sem o zagueiro em 2021, com números abaixo da média; São somente sete vitórias, 13 empates e oito derrotas. Com o recorte somente do Campeonato Brasileiro, são 18 jogos, tendo três vitórias, dez empates e cinco derrotas. ​A última vez que o São Paulo ficou sem Arboleda foi nos jogos entre os dias sete e 14 de outubro, quando o zagueiro também foi convocado nas Eliminatórias. Nesse período, o Tricolor teve três empates consecutivos, contra Santos (1 a 1), Cuiabá (0 a 0) e Ceará (0 a 0).
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiSem o defensor, o técnico Rogério Ceni tem duas opções: colocar um zagueiro em seu lugar e manter o esquema de 3-5-2 ou mexer na estrutura tática, botando mais um meia e escalando o time em um 4-4-2. Na zaga, Bruno Alves e Diego Costa podem entrar. Caso opte por mais um meia, Benítez pode receber a vaga e a defesa ser montada com Miranda e Léo.
Vale ressaltar que São Paulo e Arboleda negociam a renovação de contrato, que tem validade até o meio de 2022. A intenção do São Paulo é de renovar com o defensor de 29 anos, um dos principais jogadores do time.

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