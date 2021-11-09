São Paulo busca melhorar retrospecto sem Arboleda no Brasileirão; veja números

O São Paulo não contará com o zagueiro Arboleda nas próximas três partidas, diante de Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. O equatoriano foi convocado para a seleção do Equador e desfalcará o time, o que pode ser um problema se pegarmos os números do Tricolor sem ele em campo na temporada. Até aqui, foram 31 jogos do São Paulo sem o zagueiro em 2021, com números abaixo da média; São somente sete vitórias, 13 empates e oito derrotas. Com o recorte somente do Campeonato Brasileiro, são 18 jogos, tendo três vitórias, dez empates e cinco derrotas. ​A última vez que o São Paulo ficou sem Arboleda foi nos jogos entre os dias sete e 14 de outubro, quando o zagueiro também foi convocado nas Eliminatórias. Nesse período, o Tricolor teve três empates consecutivos, contra Santos (1 a 1), Cuiabá (0 a 0) e Ceará (0 a 0).