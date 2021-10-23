São Paulo busca melhorar retrospecto recente contra o Red Bull Bragantino

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tentará contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (24), às 18h15, em Bragança Paulista, melhorar o seu retrospecto recente contra o Massa Bruta. Isso porque, nos últimos cinco jogos, o Tricolor venceu apenas um, além de três derrotas e um empate. Curiosamente, o retrospecto negativo começou após a parceria da Red Bull com o Bragantino, em 2020. Naquela ocasião, o São Paulo perdeu por 3 a 2 no Morumbi pelo Campeonato Paulista. Foram mais dois jogos naquela temporada: empate por 1 a 1 no primeiro turno do Brasileiro e derrota por 4 a 2 no segundo turno, em jogo já disputado em 2021.

Já nessa temporada, as equipes se enfrentaram duas vezes. Uma delas foi a única vitória do Tricolor nesse recorte, quando venceu por 1 a 0, no Morumbi, com gol contra do zagueiro Léo Ortiz. Já no primeiro turno desse Brasileirão, o São Paulo perdeu por 2 a 1, no Morumbi.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo tentará aproveitar a fase de invencibilidade para conseguir um bom resultado diante do Massa Bruta. A equipe comandada por Rogério Ceni não perde há oito jogos, com seis empates e duas derrotas. O time está na 12ª colocação do Brasileiro, com 34 pontos conquistados.