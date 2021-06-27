São Paulo busca melhorar ataque e defesa diante do Ceará; veja os números dos setores no Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tem o objetivo de, além de vencer o Ceará, às 20h30, no Castelão, neste domingo (27), melhorar as estatísticas da equipe neste Campeonato Brasileiro. Sendo destaque ofensivo e defensivo no primeiro semestre da temporada, a equipe de Crespo não vem repetindo o desempenho na competição nacional.

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Em seis rodadas. o Tricolor não venceu nenhuma partida, com três empates e três derrotas. Além disso, nem ataque e nem a defesa vem mostrando bons números nesses jogos do Campeonato Brasileiro.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! No setor ofensivo, marca registrada do time na conquista do Campeonato Paulista, a seca de gols surpreende. Foram apenas três tentos marcados, sendo o segundo pior ataque da competição, na frente apenas do América-MG, que marcou duas vezes. Segundo o 'Footstats', a equipe de Crespo é a segunda do Brasileirão que precisa de mais finalizações para marcar um gol (19).

Já a defesa também vem deixando a desejar. Com as ausências de Miranda, Arboleda e Luan, que deve voltar contra o Ceará, o time vem tendo dificuldades para manter a meta sem ser vazada. O São Paulo tem a sexta pior defesa do Brasileirão, com oito gols sofridos. Chapecoense e Internacional, com dez, são as piores do torneio.