São Paulo busca melhor premiação no Brasileiro contra o América-MG

Além de buscar uma vaga na primeira fase da Libertadores, o São Paulo quer vencer o América-MG para conseguir uma premiação melhor no Campeonato Brasileiro, que pode fazer a diferença para o começo da próxima temporada. Atualmente na 13ª posição, o Tricolor arrecadaria R$ 13,7 milhões caso o torneio acabasse hoje. No entanto, caso derrote o Coelho e conte com uma combinação de resultados, o São Paulo pode terminar o Brasileirão na 8ª colocação, arrecadando R$ 21,4 milhões.

Seria uma diferença de R$ 7,7 milhões que pode ajudar o caixa da equipe em um planejamento de contratações e pagamento de dívidas em 2022. No entanto para chegar ao 8º lugar, o São Paulo terá que torcer por uma combinação de resultados

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoO Tricolor terá que vencer o América-MG, no Independência, além de torcer para o Santos não derrotar o Cuiabá na Vila Belmiro, o Ceará não vencer o Palmeiras no Allianz Parque e o Inter não vencer o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.