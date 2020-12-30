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futebol

São Paulo busca dois gols para ir à final e bater marca de 2015

Tricolor tem que balançar as redes do Grêmio ao menos duas vezes para chegar na decisão da Copa do Brasil sem pênaltis e, de quebra, alcançar os 100 gols na temporada de 2020...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 08:27

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 08:27
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo tem uma tarefa difícil nesta noite: balançar as redes do Grêmio ao menos duas vezes para avançar à final da Copa do Brasil sem a necessidade dos pênaltis. É justamente essa marca, de dois gols, que vale também um número que não acontece desde 2015: marcar 100 tentos em uma temporada.
Atualmente, o Tricolor tem 98 gols no ano de 2020, contando Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Caso marque duas vezes nesta noite, chegará aos 100 gols. A última vez em que isso aconteceu foi há cinco anos, em 2015, quando a equipe chegou aos 107 gols.
De lá para cá, a produção ofensiva são-paulina foi abaixo disso. Em 2016, 85 gols em 70 jogos; depois, em 2017, 93 gols em 62 jogos; em 2018, 74 gols em 64 jogos; e, por fim, em 2019, 56 gols em 60 jogos, a pior marca de sua história em média de gol (0,93 gol/jogo).
> Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na décadaNeste ano, são 98 tentos em 53 jogos, uma média bem mais alta (de 1,84), maior até que em 2015, quando foi de 1,55 gol/jogo. É justamente pensando nisso, nesses dois gols, que o São Paulo enfrenta o Grêmio nesta noite, às 21h30, no estádio do Morumbi, pela volta da semifinal da Copa do Brasil.
> VEJA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!
Na ida, no sul do país, o time perdeu por 1 a 0. Agora, para avançar à final e pegar o vencedor do duelo entre América-MG e Palmeiras, os comandados de Fernando Diniz precisam vencer por dois gols de diferença. Novo 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

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