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futebol

São Paulo busca definir situação de jogadores fora dos planos da equipe

Clube tem alguns atletas com futuro indefinido, como os casos do meia-atacante Vitor Bueno e do atacante Pablo. Ambos negociam rescisão de contrato com o Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 07:00

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 07:00

O São Paulo segue a pré-temporada para 2022 com algumas pendências no elenco. Depois de contratar cinco reforços (Jandrei, Rafinha, Alisson, Patrick e Nikão), o clube do Morumbi busca resolver as situações de jogadores fora dos planos da comissão técnica. >> Confira tabela do Paulistão e simule os primeiros jogos
Dois desses atletas estão tomando conta do noticiário do Tricolor nos últimos dias: o meia-atacante Vitor Bueno e o atacante Pablo. Ambos são bastante criticados pela torcida e a diretoria sabe que o clima para manter a dupla está cada vez mais difícil.
Bueno tem a situação mais indefinida. Conforme adiantado pela 'Gazeta Esportiva' e confirmado pelo LANCE!, o camisa 12 treina separado do elenco e negocia uma rescisão contratual com o São Paulo.O jogador ainda não tem conversas com outras equipes. Primeiro, ele quer resolver a situação com o Tricolor para procurar outra equipe. O desejo de Bueno é se transferir em definitivo para outro clube. Sendo assim, um empréstimo está por ora descartado.
Outro que não deve permanecer é Pablo. Após ver negociações com Ceará, Santos e Athletico-PR não darem certo, o jogador conversa com a diretoria são-paulina para uma rescisão do contrato, que vai até 2023. O atacante aceita sair antes do fim do contrato, mas quer receber valores atrasados de 2020 e 2021, quando os salários foram cortados devido a pandemia de Covid-19. O L! apurou que o valor gira em torno de R$ 2,5 milhões.
O Athletico-PR segue com desejo de contar com o atleta, mas aguarda uma rescisão de Pablo com o São Paulo para avançar nas tratativas.
Com Covid-19, Pablo deve se reapresentar ao São Paulo nos próximos dias e cumprir o seu contrato enquanto não define o futuro. Desde 2018 no Tricolor, Pablo foi o artilheiro do clube na última temporada, com 13 gols marcados, mas é muito criticado pela torcida.
Crédito: PabloeVitorBuenoseguemcomsituaçãoindefinidanoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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