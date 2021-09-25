São Paulo busca defender retrospecto positivo contra o Atlético-MG no Morumbi

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo busca defender um retrospecto positivo em casa contra o Atlético-MG, neste sábado (25), às 21h, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Tricolor não perde para o Galo no estádio desde junho de 2017, quando foi derrotado por 2 a 1. De lá para cá, são três jogos com duas vitórias do São Paulo e um empate. O retrospecto nos últimos dez jogos contra os mineiros no Morumbi também é positivo.

Em dez partidas, foram seis vitórias, um empate e três derrotas, em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e também nas Libertadores de 2013 e 2016, quando as equipes se enfrentaram pela competição continental.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo também não perde em casa há dois meses. A última derrota foi para o Fortaleza, por 1 a 0, pelo Brasileirão. Depois dessa partida, foram mais sete jogos, com quatro empates (Palmeiras, duas vezes, Fortaleza e América-MG) e três vitórias (Vasco, Grêmio e Atlético-GO).