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futebol

São Paulo busca defender retrospecto positivo contra o Atlético-MG no Morumbi

Tricolor não perde para o Galo em casa desde junho de 2017. De lá para cá, foram três jogos, com duas vitórias e um empate...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo busca defender um retrospecto positivo em casa contra o Atlético-MG, neste sábado (25), às 21h, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Tricolor não perde para o Galo no estádio desde junho de 2017, quando foi derrotado por 2 a 1. De lá para cá, são três jogos com duas vitórias do São Paulo e um empate. O retrospecto nos últimos dez jogos contra os mineiros no Morumbi também é positivo.
Em dez partidas, foram seis vitórias, um empate e três derrotas, em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e também nas Libertadores de 2013 e 2016, quando as equipes se enfrentaram pela competição continental.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo também não perde em casa há dois meses. A última derrota foi para o Fortaleza, por 1 a 0, pelo Brasileirão. Depois dessa partida, foram mais sete jogos, com quatro empates (Palmeiras, duas vezes, Fortaleza e América-MG) e três vitórias (Vasco, Grêmio e Atlético-GO).
VEJA OS ÚLTIMOS DEZ JOGOS ENTRE SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG NO MORUMBI16/12/2020 - São Paulo 3-0 Atlético Mineiro - Brasileirão 202027/10/2019 - São Paulo 2-0 Atlético Mineiro - Brasileirão 2019 05/05/2018 - São Paulo 2-2 Atlético Mineiro - Brasileirão 201818/06/2017 - São Paulo 1-2 Atlético Mineiro - Brasileirão 2017 04/08/2016 - São Paulo 1-2 Atlético Mineiro - Brasileirão 2016 11/05/2016 - São Paulo 1-0 Atlético Mineiro - Libertadores 201619/11/2015 - São Paulo 4-2 Atlético Mineiro - Brasileirão 201531/05/2014 - São Paulo 2-1 Atlético Mineiro - Brasileirão 2014 18092013 - São Paulo 1-0 Atlético Mineiro - Brasileirão 2013 02/05/2013 - São Paulo 1-2 Atlético Mineiro - Libertadores 2013

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