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futebol

São Paulo busca consistência defensiva diante da Inter de Limeira

Tricolor sofreu gols em todos os jogos de 2021 e busca entrosamento em novo esquema com três zagueiros. Jogo diante do Leão também pode marcar a primeira vitória de Crespo...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 09:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O São Paulo tem dois objetivos principais na partida diante da Inter de Limeira, às 17h, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O primeiro é não levar gols pela primeira vez em 2021.
TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
Contando as partidas, já são 12 seguidas em que Volpi precisa buscar a bola no fundo das redes. A última vez em que o São Paulo saiu ileso foi no empate por 0 a 0 contra o Grêmio, dia 30 de dezembro, pelas semifinais da Copa do Brasil. Bruno Alves, Arboleda e Diego Costa devem formar o trio defensivo.
GALERIAComeçou o Paulistão: relembre as campanhas do São Paulo no estadual neste século Em 2021, o São Paulo tomou 20 gols em 12 partidas, equivalente a uma média de 1,66 por jogo. No entanto, o Tricolor busca soluções para melhorar o desempenho defensivo, principalmente no começo da ‘Era Crespo’. Diante do Bota-SP, a equipe jogou com três zagueiros, mesma formação na vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, na última rodada do Brasileirão.
Crespo falou sobre o assunto na coletiva após o empate contra o Pantera e falou sobre a adaptação dos defensores.
– Hoje optamos por três zagueiros, mas também podemos jogar com uma linha de quatro, porque nem todas as partidas e adversários são iguais. Para jogar com uma linha de quatro ou com três zagueiros é necessário tempo e trabalho. Vamos tentar nos adaptar às necessidades da partida, mas o que não vai mudar é a ideia, a proposta de sermos protagonistas – afirmou. Primeira vitória de Crespo É bem verdade que o novo treinador teve somente uma partida no comando do São Paulo - empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP. Porém, uma vitória diante da Inter de Limeira pode trazer mais tranquilidade ao trabalho do treinador.
O São Paulo está com novidades na rotina de treinamentos. Com a chegada da comissão técnica, o elenco vem realizando atividades em dias de jogos como mandante.
Foi assim contra o Botafogo-SP, no último domingo e será repetido no sábado, quando a equipe treina na parte da manhã e joga diante do Santos, no Morumbi, às 19h, pela terceira rodada do Paulistão. A ideia da comissão técnica do Tricolor é dar mais consistência ao novo estilo de jogo e facilitar o entendimento das ideias para um bom aproveitamento em campo.

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