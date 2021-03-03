São Paulo busca consistência defensiva diante da Inter de Limeira

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

O São Paulo tem dois objetivos principais na partida diante da Inter de Limeira, às 17h, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O primeiro é não levar gols pela primeira vez em 2021.

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Contando as partidas, já são 12 seguidas em que Volpi precisa buscar a bola no fundo das redes. A última vez em que o São Paulo saiu ileso foi no empate por 0 a 0 contra o Grêmio, dia 30 de dezembro, pelas semifinais da Copa do Brasil. Bruno Alves, Arboleda e Diego Costa devem formar o trio defensivo.

GALERIAComeçou o Paulistão: relembre as campanhas do São Paulo no estadual neste século Em 2021, o São Paulo tomou 20 gols em 12 partidas, equivalente a uma média de 1,66 por jogo. No entanto, o Tricolor busca soluções para melhorar o desempenho defensivo, principalmente no começo da ‘Era Crespo’. Diante do Bota-SP, a equipe jogou com três zagueiros, mesma formação na vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, na última rodada do Brasileirão.

Crespo falou sobre o assunto na coletiva após o empate contra o Pantera e falou sobre a adaptação dos defensores.

– Hoje optamos por três zagueiros, mas também podemos jogar com uma linha de quatro, porque nem todas as partidas e adversários são iguais. Para jogar com uma linha de quatro ou com três zagueiros é necessário tempo e trabalho. Vamos tentar nos adaptar às necessidades da partida, mas o que não vai mudar é a ideia, a proposta de sermos protagonistas – afirmou. Primeira vitória de Crespo É bem verdade que o novo treinador teve somente uma partida no comando do São Paulo - empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP. Porém, uma vitória diante da Inter de Limeira pode trazer mais tranquilidade ao trabalho do treinador.

O São Paulo está com novidades na rotina de treinamentos. Com a chegada da comissão técnica, o elenco vem realizando atividades em dias de jogos como mandante.