São Paulo busca confirmar boa fase no primeiro clássico de Crespo

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Agência Lancepress!

Neste sábado (6), às 19h, um dos maiores clássicos do Brasil será disputado no Morumbi, o São Paulo recebe o Santos em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista de 2021. Vindo de uma goleada contra a Inter de Limeira e diante do seu primeiro clássico comandando o Tricolor, Hernán Crespo vai ao Morumbi para emplacar uma boa fase neste começo de temporada.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Nas outras duas partidas em que o argentino esteve na beira do gramado, o São Paulo apresentou um bom futebol, embora tenha sido pouquíssimo efetivo no empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, em casa, ainda na primeira rodada do Paulistão.

Na partida seguinte, o Tricolor seguiu jogando na mesma formação e conseguiu desempenhar mais uma boa atuação. Dessa vez, porém, a pontaria estava mais calibrada, garantindo uma goleada por 4 a 0 diante da Internacional de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho.

Contra o Santos, o São Paulo espera manter essa sequência e consolidar um bom momento neste começo de trabalho, além de conseguir sua primeira vitória dentro de casa na temporada. O time também entra em campo querendo vingar a derrota por 1 a 0 na última vez que se enfrentaram, em janeiro, no Morumbi, pelo Brasileirão.O primeiro clássico das duas equipes na temporada é, também, o primeiro clássico dos dois treinadores em suas novas equipes, Crespo pelo São Paulo e Ariel Holan pelo Santos.