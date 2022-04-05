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futebol

São Paulo breca investida do Internacional por Rigoni

Colorado estuda a contratação do atacante, mas Tricolor negou qualquer chance de saída do argentino...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 06:00

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 06:00

O São Paulo negou uma investida do Internacional pelo atacante Emiliano Rigoni. O Colorado consultou o Tricolor para uma possível negociação, mas o clube do Morumbi não tem intenção de liberar o jogador no momento. Contratado no ano passado após indicação do ex-técnico do São Paulo Hernán Crespo, Rigoni caiu bastante de produção e hoje está na reserva da equipe comandada por Rogério Ceni. No entanto, apesar da condição de suplente, a diretoria não pretende se desfazer do jogador, por confiar em sua recuperação.
Inclusive, é um plano da diretoria são-paulina manter o elenco o tempo que for possível para entrosamento e também variadas opções ao técnico Rogério Ceni. Uma saída de algum jogador somente será feita com uma boa proposta financeira. Desde que chegou no São Paulo, Rigoni tem 51 jogos, com 13 gols marcados. Nesta temporada, ele entrou em campo 13 vezes, com dois tentos anotados e duas assistências. Ele tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2024.
Crédito: RigonidevecontinuarnoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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