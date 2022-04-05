São Paulo breca investida do Internacional por Rigoni

O São Paulo negou uma investida do Internacional pelo atacante Emiliano Rigoni. O Colorado consultou o Tricolor para uma possível negociação, mas o clube do Morumbi não tem intenção de liberar o jogador no momento. Contratado no ano passado após indicação do ex-técnico do São Paulo Hernán Crespo, Rigoni caiu bastante de produção e hoje está na reserva da equipe comandada por Rogério Ceni. No entanto, apesar da condição de suplente, a diretoria não pretende se desfazer do jogador, por confiar em sua recuperação.