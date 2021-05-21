São Paulo: Benítez tem estiramento confirmado e Daniel Alves fará novos exames

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

O São Paulo tem dúvidas sobre as presenças de Benítez e Daniel Alves na final do Campeonato Paulista, que será disputada no próximo domingo (23), às 16h, no Morumbi. Ambos foram reavaliados nesta sexta-feira, na reapresentação do elenco no CT da Barra Funda.

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O argentino foi diagnosticado com um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda e já iniciou tratamento no CT para estar à disposição de Crespo no Choque-Rei decisivo. Ele sentiu dores na região no final do primeiro tempo e precisou ser substituído no intervalo. Igor Gomes entrou no seu lugar.