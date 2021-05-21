São Paulo: Benítez tem estiramento confirmado e Daniel Alves fará novos exames

O São Paulo tem dúvidas sobre as presenças de Benítez e Daniel Alves na final do Campeonato Paulista, que será disputada no próximo domingo (23), às 16h, no Morumbi. Ambos foram reavaliados nesta sexta-feira, na reapresentação do elenco no CT da Barra Funda.
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O argentino foi diagnosticado com um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda e já iniciou tratamento no CT para estar à disposição de Crespo no Choque-Rei decisivo. Ele sentiu dores na região no final do primeiro tempo e precisou ser substituído no intervalo. Igor Gomes entrou no seu lugar.
VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Já Daniel Alves sentiu o joelho direito após uma dividida. Ele tem um trauma na região e fará novos exames médicos ainda nesta sexta-feira. No entanto, sua condição deve ser melhor definida somente neste sábado, quando os comandados de Crespo farão a última atividade antes da decisão. O São Paulo volta a treinar neste sábado, pela manhã, visando a final. Quem vencer, levará o título estadual. Caso um novo empate aconteça, a decisão será nos pênaltis.