São Paulo bate Goiás e aumenta sequência de vitórias no Brasileiro

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium

O São Paulo respondeu aos críticos ao vencer de virada o Goiás por 2 a 1 na noite deste sábado (7), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da eliminação na Copa Sul-Americana diante do Lanús no meio da semana, o clube firmou-se de vez na busca pelo título da competição nacional.

Com o resultado, a equipe foi a 33 pontos, na terceira colocação, a apenas dois pontos de Internacional, líder, e Flamengo, segundo colocado. Uma informação importante: o Tricolor tem três jogos que ainda precisa fazer em relação ao primeiro turno.

Diante da vitória deste sábado, os comandados de Fernando Diniz agora somam a incrível sequência de dez jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. O último revés aconteceu apenas em 3 de setembro, por 3 a 0, contra o Atlético-MG.

Desde então, foram cinco vitórias (contra Fluminense, Atlético-GO, Palmeiras, Flamengo e Goiás) e cinco empates (Bragantino, Santos, Internacional, Coritiba e Grêmio). Daí, o time somou 20 pontos dos 33 conquistados até agora.