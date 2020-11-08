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São Paulo bate Goiás e aumenta sequência de vitórias no Brasileiro

De virada, Tricolor fez 2 a 1 com gols de Brenner e Igor Gomes e pulou para terceiro colocado na tabela; agora, são dez partidas sem perder na competição...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 21:25

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 21:25

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium
O São Paulo respondeu aos críticos ao vencer de virada o Goiás por 2 a 1 na noite deste sábado (7), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da eliminação na Copa Sul-Americana diante do Lanús no meio da semana, o clube firmou-se de vez na busca pelo título da competição nacional.
Com o resultado, a equipe foi a 33 pontos, na terceira colocação, a apenas dois pontos de Internacional, líder, e Flamengo, segundo colocado. Uma informação importante: o Tricolor tem três jogos que ainda precisa fazer em relação ao primeiro turno.
Diante da vitória deste sábado, os comandados de Fernando Diniz agora somam a incrível sequência de dez jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. O último revés aconteceu apenas em 3 de setembro, por 3 a 0, contra o Atlético-MG.
Desde então, foram cinco vitórias (contra Fluminense, Atlético-GO, Palmeiras, Flamengo e Goiás) e cinco empates (Bragantino, Santos, Internacional, Coritiba e Grêmio). Daí, o time somou 20 pontos dos 33 conquistados até agora.
O próximo compromisso na competição será no sábado, dia 14, diante do Fortaleza, fora de casa, pela 21ª rodada, às 19h. Antes disso, porém, o São Paulo tem o desafio de enfrentar o Flamengo no Maracanã, na quarta, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

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