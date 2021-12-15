São Paulo bate América de Cali, vence mais uma na Ladies Cup e fica a um empate da decisão da competição

Após ter estreado na Ladies Cup com uma vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, no último domingo, o São Paulo derrotou o América de Cali, da Colômbia, pelo mesmo placar em confronto no final da noite desta terça-feira, em Santana de Parnaíba (SP). O jogo valeu pela segunda rodada do torneio amistoso, que conta com oito clubes e finaliza esta temporada do futebol feminino. > Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Com a nova vitória, conquistada graças a um gol marcado pela meia-atacante Naná, aos 30 minutos do primeiro tempo, o Tricolor se isolou na liderança do Grupo B na competição, com seis pontos ganhos, ficando três à frente do próprio América de Cali e do Internacional, que em outro confronto do dia superou a Ferroviária por 2 a 0 e se garantiu na vice-liderança da tabela.

O resultado desta terça-feira faz com que o time são-paulino dependa apenas de um empate na rodada final da primeira fase, na qual pegará o Colorado, na quinta-feira, às 18h, para assegurar classificação à decisão. No mesmo dia, mas às 10h, a equipe da Colômbia fecha campanha neste estágio do torneio contra o clube de Araraquara, agora eliminado da luta por uma vaga na final.Já a liderança do Grupo A da Ladies Cup é dividida por Santos e Palmeiras, ambos com quatro pontos. Com melhor saldo de gols, o time alvinegro ficou na ponta ao bater o River Plate por 3 a 0 em outra partida desta terça, quando a equipe alviverde também foi a campo e superou o Flamengo por 1 a 0.

O primeiro destes resultados eliminou o clube argentino, que acumulou o seu segundo revés em dois jogos. Já as flamenguistas, com três pontos, caíram para o terceiro lugar, mas ainda têm chances de classificação à decisão. Na quinta-feira, elas enfrentarão a equipe santista, às 14h, enquanto as palmeirenses vão encarar o River, às 22h, no fechamento desta fase da competição.

Apenas os líderes de cada chave avançarão para disputar o título da Ladies Cup, que vive a sua primeira edição e foi criada com a proposta de incentivar o desenvolvimento do futebol feminino. Os jogos do estágio inicial do torneio estão sendo realizados no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba e a final, marcada para este próximo domingo, às 10h, ocorrerá no Allianz Parque.