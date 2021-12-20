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futebol

São Paulo avança pela contratação do lateral Rafinha, ex-Grêmio

Jogador deve assinar contrato de uma temporada com o Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2021 às 12:19

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 12:19

O São Paulo está perto de anunciar a contratação do lateral-direito Rafinha, que estava no Grêmio. Os últimos detalhes devem ser acertados nesta segunda-feira (20) antes da assinatura do contrato, que deve ser de uma temporada, segundo o 'GE'. O jogador de 36 anos foi liberado pelo Grêmio recentemente para conter gastos após o rebaixamento do clube gaúcho para a Série B. Conforme apurado pelo LANCE!, o atleta é avaliado como boa opção para o Tricolor justamente por estar livre no mercado, não sendo necessário o clube gastar com a compra do jogador. Além disso, Rafinha pode agregar experiência ao jovem elenco do São Paulo.
O Tricolor tem pressa em contratar uma peça para a posição, já que o colombiano Orejuela, contratado por R$ 13 milhões, não rendeu e pode ser negociado, assim como Igor Vinícius, que também pode deixar o clube. Por isso, reforçar a lateral direita é uma das prioridades do técnico Rogério Ceni.Rafinha estava no Grêmio desde o início desta temporada para ser um dos grandes nomes do time. Pelo clube gaúcho, o lateral participou de 43 jogos, com oito assistências e nenhum gol marcado.
Crédito: RafinnhaestápertodeseroficializadocomoreforçodoSãoPaulo(Foto:LucasUebel-Grêmio

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