São Paulo avança pela contratação do lateral Rafinha, ex-Grêmio

O São Paulo está perto de anunciar a contratação do lateral-direito Rafinha, que estava no Grêmio. Os últimos detalhes devem ser acertados nesta segunda-feira (20) antes da assinatura do contrato, que deve ser de uma temporada, segundo o 'GE'. O jogador de 36 anos foi liberado pelo Grêmio recentemente para conter gastos após o rebaixamento do clube gaúcho para a Série B. Conforme apurado pelo LANCE!, o atleta é avaliado como boa opção para o Tricolor justamente por estar livre no mercado, não sendo necessário o clube gastar com a compra do jogador. Além disso, Rafinha pode agregar experiência ao jovem elenco do São Paulo.