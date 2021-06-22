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futebol

São Paulo avança em renovação de contrato do zagueiro Léo até 2024

Defensor ganhou espaço nesta temporada e vem sendo um dos principais defensores da equipe. Vínculo atual do jogador com o Tricolor vai até o final de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 22:48

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 22:48

Crédito: Rubens Chiri
O São Paulo está perto de acertar a renovação de contrato com o zagueiro Léo. O vínculo atual, que vai até dezembro de 2022, deve ser prorrogado até 2024. Se tudo ocorrer bem, a assinatura do contrato vai acontecer nos próximos dias.
ATUAÇÕES: Liziero falha feio no segundo gol do Santos e São Paulo não mostra reação fora de casa
A informação foi publicada incialmente pelo 'Goal' e confirmada no Lance. Vale ressaltar que Léo vem sendo peça importante na equipe de Hernán Crespo, sendo um dos destaques na conquista do Campeonato Paulista.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! O defensor chegou ao São Paulo em 2019 após se destacar no Bahia. Inicialmente contratado como lateral-esquerdo, o jogador passou a atuar como zagueiro e se firmou na posição.
Nesta temporada, Léo fez 23 jogos pelo Tricolor, com 13 vitórias, sete empates e três derrotas. Ele deve retornar ao time na próxima quarta-feira (23), quando o São Paulo recebe o Cuiabá, às 19h, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

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