São Paulo avança em renovação de contrato do zagueiro Léo até 2024

Crédito: Rubens Chiri

O São Paulo está perto de acertar a renovação de contrato com o zagueiro Léo. O vínculo atual, que vai até dezembro de 2022, deve ser prorrogado até 2024. Se tudo ocorrer bem, a assinatura do contrato vai acontecer nos próximos dias.

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A informação foi publicada incialmente pelo 'Goal' e confirmada no Lance. Vale ressaltar que Léo vem sendo peça importante na equipe de Hernán Crespo, sendo um dos destaques na conquista do Campeonato Paulista.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! O defensor chegou ao São Paulo em 2019 após se destacar no Bahia. Inicialmente contratado como lateral-esquerdo, o jogador passou a atuar como zagueiro e se firmou na posição.