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futebol

São Paulo avança em reforma do programa de sócio-torcedor

Conselho do Tricolor aprova acordo com a Feng, empresa especializada na promoção do engajamento de torcedores com marcas e clubes para reformular o programa...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 13:50

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 13:50
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo deu um importante passo na promessa de campanha de Julio Casares, de reformular o programa de sócio-torcedor da equipe. O Conselho do Tricolor aprovou o contrato com a Feng, empresa escolhida para fazer as mudanças do programa.
Carneiro foi mais um: relembre gringos que não deixaram saudade no São Paulo
A informação da aprovação foi inicialmente divulgada pela UOL e confirmada pelo Lance!. Foram 152 votos de conselheiros a favor da parceria e 69 contra.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 A reformulação do programa de sócio-torcedor do São Paulo foi uma das promessas de campanha do presidente Julio Casares. Entre as mudanças no sócio-torcedor durante a campanha presidencial, Casares comentou sobre uma nova categoria do programa, como um 'sócio à distância'.
Uma das mudanças que ele pretende fazer é dar mais atenção aos associados que não moram em São Paulo, com a ajuda das Embaixadas que estão espalhadas pelo Brasil.
- Para esse sócio, precisamos ter um preço especial e ele tem que ter garantias de compra antecipada. Uma pessoa da Bahia, de Goiás ou do Piauí tem uma programação a fazer, tem que ter um planejamento anterior.

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