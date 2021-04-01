São Paulo avança em reforma do programa de sócio-torcedor

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo deu um importante passo na promessa de campanha de Julio Casares, de reformular o programa de sócio-torcedor da equipe. O Conselho do Tricolor aprovou o contrato com a Feng, empresa escolhida para fazer as mudanças do programa.

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A informação da aprovação foi inicialmente divulgada pela UOL e confirmada pelo Lance!. Foram 152 votos de conselheiros a favor da parceria e 69 contra.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 A reformulação do programa de sócio-torcedor do São Paulo foi uma das promessas de campanha do presidente Julio Casares. Entre as mudanças no sócio-torcedor durante a campanha presidencial, Casares comentou sobre uma nova categoria do programa, como um 'sócio à distância'.

Uma das mudanças que ele pretende fazer é dar mais atenção aos associados que não moram em São Paulo, com a ajuda das Embaixadas que estão espalhadas pelo Brasil.