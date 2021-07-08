São Paulo avança em acerto de novo patrocinador máster; veja detalhes

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo deve anunciar nos próximos dias o seu novo patrocinador máster do uniforme para a sequência da temporada. O presidente do Tricolor, Julio Casares, esteve reunido com representantes de empresas interessadas no espaço e conseguiu avanço nas negociações.

GALERIA: Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo

A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada no LANCE!. O nome do patrocinador, e o valor do contrato, que promete ser o maior da história do clube, são mantidos em sigilo. A diretoria toma cuidado para não vazar informações e prejudicar o acerto.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO O São Paulo vem procurando um patrocínio máster desde a saída do Banco Inter, em março desse ano. O Tricolor fez algumas parcerias pontuais nesse período, como os patrocínios da LG, na final do Campeonato Paulista, e do Amazon Prime Vídeo, em jogos da Libertadores.

O Banco Inter pagava cerca de R$ 1 milhão por mês ao São Paulo. Agora sem o patrocinador, a diretoria procura outra empresa para o espaço nobre da camisa. Com a entrada da nova gestão o São Paulo vem buscando alavancar receitas no marketing. Para a diretoria do departamento, o Tricolor contratou Eduardo Toni, ex-diretor da LG.