São Paulo assina concessão de área do CT da Barra Funda por 40 anos

O presidente do São Paulo, Julio Casares, assinou na manhã desta terça-feira (28) a escritura de ratificação da concessão da área do CT da Barra Funda. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve presente e participou de uma reunião com o mandatário tricolor.

No acordo formalizado, o clube paulista se comprometeu a entregar duas creches em locais indicados pela Secretaria Municipal de Educação, nos bairros de São Mateus e Grajaú, como contrapartida pelos primeiros 40 anos de concessão da área do CT da Barra Funda, que expiram em janeiro de 2023. A próxima concessão será ampliada por mais 40 anos, sendo 20 anos prorrogáveis por mais 20.- O São Paulo assume neste ato a construção de duas creches, o que nos dá muita alegria. Como instituição, é muito importante ver os movimentos sociais da cidade que têm direcionamento e foco junto às comunidades. Temos o benefício do comodato, mas também daremos uma contrapartida importante para a sociedade paulistana - afirmou Julio Casares.