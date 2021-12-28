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São Paulo assina concessão de área do CT da Barra Funda por 40 anos

O presidente Julio Casares recebeu o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e acertou a ratificação da concessão do uso do CT 
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LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 12:19

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 12:19

O presidente do São Paulo, Julio Casares, assinou na manhã desta terça-feira (28) a escritura de ratificação da concessão da área do CT da Barra Funda. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve presente e participou de uma reunião com o mandatário tricolor.
No acordo formalizado, o clube paulista se comprometeu a entregar duas creches em locais indicados pela Secretaria Municipal de Educação, nos bairros de São Mateus e Grajaú, como contrapartida pelos primeiros 40 anos de concessão da área do CT da Barra Funda, que expiram em janeiro de 2023. A próxima concessão será ampliada por mais 40 anos, sendo 20 anos prorrogáveis por mais 20.- O São Paulo assume neste ato a construção de duas creches, o que nos dá muita alegria. Como instituição, é muito importante ver os movimentos sociais da cidade que têm direcionamento e foco junto às comunidades. Temos o benefício do comodato, mas também daremos uma contrapartida importante para a sociedade paulistana - afirmou Julio Casares.
O prefeito da capital paulista disse estar feliz com a parceria, "fortalecendo os laços entre prefeitura e clube".
- Esse espaço importante onde o São Paulo desenvolve suas atividades vai poder ser utilizado, e bem utilizado, por mais 40 anos. O São Paulo fará a construção de duas creches, em uma ação social muito importante. Estamos felizes - completou Ricardo Nunes.
Crédito: RicardoNuneseJulioCasaresassinamconcessãodoCTdaBarraFunda(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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