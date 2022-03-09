São Paulo assina com empresa especializada em consultoria

O São Paulo assinou nesta quarta-feira (09) a contratação da Alvarez & Marsal, empresa de consultoria especializada em gestão e reestruturação de empresas.A Alvarez & Marsal desenvolverá trabalhos relacionados às práticas modernas de mercado e ao cálculo do valuation, ou seja, avaliação real valor do cliente. A consultoria também estará relacionada ao estudo de separação do futebol e do social.

- Temos de fazer todas as ações conscientes do tamanho do São Paulo Futebol Clube. Hoje damos mais um importante passo em nossa gestão, sendo algo já planejado para este nosso segundo ano de gestão. É fundamental dentro dos processos do Clube termos parceiros, aliados e prestadores de serviço líderes de mercado como a Alvarez & Marsal - disse o presidente do São Paulo, Julio Casares.De acordo com o diretor da empresa, o principal objetivo da consultoria será buscar alternativas que possam reverberar algum valor ao Tricolor.

- Nosso trabalho inicial no clube é avaliar as oportunidades em que o São Paulo pode se beneficiar nesse novo cenário do esporte no país. Nosso objetivo é buscar alternativas que possam ser interessantes para o clube gerar mais valor. Acreditamos que este é o início de uma longa e bem sucedida parceria - explicou Fred Luz, diretor da A&M Sportainment, área de esporte e entretenimento da consultoria Alvarez & Marsal.

Após a promulgação da Lei 14.193/2021, o São Paulo desenvolveu uma comissão de estudo. A comissão é responsável por avaliar novos modelos e possibilidades que possam beneficiar a equipe. O estudo da comissão deve ser entregue até novembro.