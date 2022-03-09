São Paulo assina com consultoria especialista em reestruturação empresarial

O São Paulo assinou nesta quarta-feira (9) a contratação da Alvarez & Marsal, empresa de consultoria especializada em gestão e reestruturação de empresas. Alinhada com as boas práticas do mercado e reconhecida pelo seu profissionalismo, a empresa é conhecida por sua atuação em grandes empresas no mundo dos negócios e, no esporte, vem atuando reestruturação de vários times de futebol no Brasil e no mundo. - Temos de fazer todas as ações conscientes do tamanho do São Paulo Futebol Clube. Hoje damos mais um importante passo em nossa gestão, sendo algo já planejado para este nosso segundo ano de gestão. É fundamental dentro dos processos do Clube termos parceiros, aliados e prestadores de serviço líderes de mercado como a Alvarez & Marsa - disse o Presidente Julio Casares.

Entre os trabalhos desenvolvidos pela empresa estão as práticas modernas de mercado e o cálculo do valuation ou seja, avaliação real valor do cliente. A análise também poderá ser utilizada no estudo de separação do futebol e do social — como prevê o estatuto do Tricolor.- Nosso trabalho inicial no clube é avaliar as oportunidades em que o São Paulo pode se beneficiar nesse novo cenário do esporte no país. Nosso objetivo é buscar alternativas que possam ser interessantes para o clube gerar mais valor. Acreditamos que este é o início de uma longa e bem sucedida parceria - comentou Fred Luz, diretor da A&M Sportainment, área de esporte e entretenimento da consultoria Alvarez & Marsal.

Após a promulgação no ano passado da Lei 14.193/2021, o São Paulo criou uma comissão de estudo como estabelecido no Artigo 117 c/c o Artigo 170 em seu Estatuto Social.

A comissão interna avalia o novo modelo e as eventuais possibilidades que possam ser exploradas em benefício do Tricolor. Esse estudo deve ser entregue até novembro deste ano, para ser avaliada pelo Conselho de Administração.