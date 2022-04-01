São Paulo arrecadou mais de R$ 6,4 milhões com bilheteria na reta final do Paulistão

A torcida do São Paulo fez bonitos nos três jogos decisivos da equipe na reta final do Campeonato Paulista. Com todas as partidas sendo disputadas no Morumbi, o Tricolor viu mais de 144 mil pessoas comparecerem ao estádio, se somarmos os públicos contra São Bernardo, Corinthians e Palmeiras. A arrecadação também foi boa. O São Paulo embolsou mais de R$ 6,4 milhões somente com bilheteria. A primeira partida foi contra o São Bernardo, na vitória por 4 a 1, pelas quartas de final do estadual. O público foi de 29.731 pessoas, para uma renda líquida de R$ 603.957,68.