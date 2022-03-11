futebol

São Paulo arrecadou mais de R$ 2,6 milhões em bilheteria nos clássicos disputados no Morumbi

Tricolor teve uma renda líquida de R$ 1.306.734,43 contra o Palmeiras e de R$ 1.311.881,19 diante do Corinthians. Clube embolsou R$ 3.132.791,71 como mandante no estadual...
LanceNet

11 mar 2022 às 11:17

O São Paulo teve um bom público na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na noite da última quinta-feira (10). Mais de 46 mil pessoas estiveram presentes no Morumbi, o que ajudou a levantar uma renda líquida de R$ 1.306.734,43. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
Essa foi a segunda maior renda líquida do Tricolor na competição, perdendo apenas para mais um clássico, desta vez diante do Corinthians. Na ocasião, mais de 39 mil pessoas acompanharam a partida, para uma renda líquida de R$ 1.311.881,19.
Ou seja, somente nos dois clássicos em casa no atual Paulistão, contra Palmeiras e Corinthians, o São Paulo embolsou R$ 2.618.615,62 de renda. Ao todo, o clube do Morumbi arrecadou até agora com vendas de ingressos na competição R$ 3.132.791,71. Além dos clássicos, o São Paulo atuou em mais três jogos dentro de casa: contra o Ituano (R$ 188.291,30), Santo André (R$ 166.763,72) e Inter de Limeira (R$ 159.121,07). O Tricolor fecha a campanha da primeira fase contra o Botafogo-SP, no Morumbi.
RENDAS LÍQUIDAS DO SÃO PAULO NO MORUMBI NESTE PAULISTÃO ​São Paulo x Ituano: R$ 188.291,30São Paulo x Santo André: R$ 166.763,72São Paulo x Inter de Limeira: R$ 159.121,07São Paulo x Corinthians: R$ 1.311.881,19São Paulo x Palmeiras: R$ 1.306.734,43
Total líquido: R$ 3.132.791,71
