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futebol

São Paulo arrecada R$ 706 mil em bilheteria contra o Athletico-PR

Morumbi teve um público de 43.391 no empate sem gols do Tricolor diante do Furacão. Renda foi de R$ 1.099.010,00, mas clube arrecadou R$ 706 mil após pagar as despesas...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 15:10

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 15:10

O São Paulo arrecadou R$ 706.425,22 em bilheteria no empate sem gols contra o Athletico-PR, na última quarta-feira, no Morumbi, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, de acordo com o borderô divulgado pela CBF. Esse valor já é a receita líquida, ou seja, com todas as despesas pagas. Sem descontar os valores pagos, o São Paulo embolsou R$ 1.099.010,00. No entanto, as despesas somaram R$ 392.584,78. O Morumbi recebeu o público de 43.391 torcedores, entre a torcida do São Paulo e a do Athletico, que também marcou presença.
Essa partida marcou a primeira da promoção nos preços dos ingressos que a diretoria são-paulina começou a fazer. Vale ressaltar que pela primeira vez na temporada o São Paulo passou da marca de 40 mil torcedores em jogos consecutivos no Morumbi. As vendas das entradas para o jogo contra o Sport, no próximo sábado (27), às 21h30, em casa, seguem a venda no site da Total Acesso.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiO Morumbi receberá mais duas partidas do São Paulo até o final da temporada: Sport e Juventude, duelos diretos na briga para escapar do rebaixamento. O Tricolor está na 14ª posição, com 42 pontos conquistados, a cinoo da zona da degola.
Crédito: Maisde40miltorcedoresestiveramnoMorumbicontraoAthletico-PR(Foto:Flickr/SãoPaulo

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