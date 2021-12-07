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futebol

São Paulo arrecada mais de R$ 630 mil em bilheteria contra o Juventude

Morumbi teve um público de 40.442 na vitória do Tricolor diante do time de Caxias do Sul. Renda foi de R$ 1.015.299,00, mas clube arrecadou R$ 634 mil após pagar as despesas
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LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 19:13

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 19:13

O São Paulo arrecadou R$ 634.913,98 em bilheteria na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, na última segunda-feira, no Morumbi, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, de acordo com o borderô divulgado pela CBF. Esse valor já é a receita líquida, ou seja, com todas as despesas pagas. Sem descontar os valores pagos, o São Paulo embolsou R$ 1.015.299,00. No entanto, as despesas somaram R$ 634.913,98. O Morumbi recebeu o público de 40.442 torcedores, entre a torcida do São Paulo e a do Juventude, que também marcou presença.
Essa partida marcou a despedida da equipe jogando em casa nessa temporada. Vale ressaltar que o São Paulo passou da marca de 40 mil torcedores em jogos consecutivos no Morumbi. Agora, o Morumbi só receberá jogos do São Paulo no Campeonato Paulista. O Tricolor está na 13ª posição do Brasileiro, com 47 pontos conquistados.
Crédito: SãoPauloarrecadoumaisdeR$600milembilheteriacontraoJuventude(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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