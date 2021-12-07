São Paulo arrecada mais de R$ 630 mil em bilheteria contra o Juventude

O São Paulo arrecadou R$ 634.913,98 em bilheteria na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, na última segunda-feira, no Morumbi, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, de acordo com o borderô divulgado pela CBF. Esse valor já é a receita líquida, ou seja, com todas as despesas pagas. Sem descontar os valores pagos, o São Paulo embolsou R$ 1.015.299,00. No entanto, as despesas somaram R$ 634.913,98. O Morumbi recebeu o público de 40.442 torcedores, entre a torcida do São Paulo e a do Juventude, que também marcou presença.