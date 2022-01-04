Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo arrecada mais de cinco toneladas de doações para vítimas das enchentes na Bahia
futebol

São Paulo arrecada mais de cinco toneladas de doações para vítimas das enchentes na Bahia

Tricolor está recebendo doações no Portão 1 do estádio do Morumbi até a próxima segunda-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2022 às 15:02

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 15:02

O São Paulo arrecadou mais de cinco toneladas de alimentos e itens de necessidade básica no primeiro dia da ação para ajudar as famílias que foram afetadas pelas enchentes na Bahia. A ação foi promovida no estádio do Morumbi.Ídolos são-paulinos e membros da diretoria do clube, como o presidente Julio Casares, estiveram presentes no local na segunda-feira (3).
Um dos que estiveram presentes foi Silas, ex-jogador do Tricolor, que ajudou a receber os mantimentos doados pelos torcedores. Empresas e empresários também doaram a pedido do clube.
As doações serão arrecadas até a próxima segunda-feira, entre às 9h e 18h, no Portão 1 do estádio são-paulino. Tudo será enviado à Arena Fonte Nova e distribuído pelo Bahia, que está ajudando na arrecadação e entrega dos itens.
Crédito: DoaçõespodemserentreguesnoPortã1doestádiodoMorumbi(Foto:LuisMoura/WPP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados