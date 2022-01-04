São Paulo arrecada mais de cinco toneladas de doações para vítimas das enchentes na Bahia

O São Paulo arrecadou mais de cinco toneladas de alimentos e itens de necessidade básica no primeiro dia da ação para ajudar as famílias que foram afetadas pelas enchentes na Bahia. A ação foi promovida no estádio do Morumbi.Ídolos são-paulinos e membros da diretoria do clube, como o presidente Julio Casares, estiveram presentes no local na segunda-feira (3).

Um dos que estiveram presentes foi Silas, ex-jogador do Tricolor, que ajudou a receber os mantimentos doados pelos torcedores. Empresas e empresários também doaram a pedido do clube.

As doações serão arrecadas até a próxima segunda-feira, entre às 9h e 18h, no Portão 1 do estádio são-paulino. Tudo será enviado à Arena Fonte Nova e distribuído pelo Bahia, que está ajudando na arrecadação e entrega dos itens.