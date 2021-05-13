São Paulo arrecada alimentos para famílias carentes de Paraisópolis

Crédito: G10 Favelas / Divulgação

O São Paulo distribuiu alimentos para diversas entidades da capital paulista, por meio de uma campanha de arrecadação que contou com a participação de sócios do clube, torcedores e membros da comunidade de maneira geral.

Entre as entidades que receberam as doações, está a G10 Favelas, organização sem fins lucrativos que visa ajudar o povo que mora em Paraisópolis, na Zona Sul da cidade de São Paulo.SÃO PAULO LÍDER DO GRUPO E! VEJA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES!

Mais de 440 famílias receberam as cestas básicas arrecadadas pela campanha do Tricolor nesta semana. O presidente da G10 Favelas, Gilson Rodrigues, agradeceu ao clube pela iniciativa.

- Esta ação de solidariedade e amor ao próximo do São Paulo Futebol Clube contribui muito com a nossa campanha de combate à fome. O Julio (Casares, Presidente do clube) tem sido um grande parceiro do G10 Favelas. A mobilização que ele tem feito tem nos ajudado a levar alimento a quem mais precisa por meio do movimento Panelas Vazias - conta o presidente da organização.

Com a arrecadação, mais de mil pessoas serão beneficiadas com os alimentos arrecadados. O presidente do clube, Julio Casares, se mostrou muito orgulhoso com a campanha realizada.

- O São Paulo sabe da importância que tem para a comunidade e exerce seu papel social, usando a força que tem para ajudar e acolher quem precisa. Principalmente em um momento como esse, de tanta dificuldade para tanta gente. Ajudar é parte do nosso DNA - comenta o presidente.O Tricolor já se envolveu com ações sociais recentemente quando abriu um dos portões do Morumbi para a vacinação contra a Covid-19.

Durante a campanha de vacinações, inclusive, no estádio do São Paulo, o coordenador de futebol da equipe, Muricy Ramalho, foi vacinado.