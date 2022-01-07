Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo arrecada 40 toneladas de doações para vítimas das enchentes na Bahia

Tricolor está recebendo doações no Portão 1 do estádio do Morumbi até a próxima segunda-feira
...
LanceNet

07 jan 2022 às 10:12

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 10:12

O São Paulo arrecadou 40 toneladas de alimentos e itens de necessidade básica em quatro dias da ação para ajudar as famílias que foram afetadas pelas enchentes na Bahia. A ação está sendo promovida no estádio do Morumbi. Ídolos são-paulinos e membros da diretoria do clube, como o presidente Julio Casares, estiveram presentes no local nesta semana para ajudar nas arrecadações.
- Em apenas 4 dias de campanha, juntos arrecadamos 40 toneladas com itens de necessidade básica, que ajudarão a população afetada pelas chuvas na Bahia. Obrigado! Amanhã tem mais - Escreveu o perfil do São Paulo nas redes sociais. As doações serão arrecadas até a próxima segunda-feira, entre às 9h e 18h, no Portão 1 do estádio são-paulino. Tudo será enviado à Arena Fonte Nova e distribuído pelo Bahia, que está ajudando na arrecadação e entrega dos itens.
SãoPauloarrecadou40toneladasdeitensdenecessidadesbásicasparaaBahia

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados