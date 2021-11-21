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São Paulo aproveita o fim de semana sem jogo e segue preparação para enfrentar o Athletico-PR

Sem partidas para disputar no final de semana, o Tricolor treinou no sábado e no domingo, aprimorando aspectos físicos, técnicos e táticos, se preparando para seu próximo jogo...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 14:15

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 14:15

Sem jogo neste fim de semana, o elenco do São Paulo utilizou o domingo (21) para seguir a preparação para o confronto diante do Athletico-PR, na quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o treinador Rogério Ceni equilibrou atividades físicas, técnicas e táticas.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Os trabalhos começaram com atividades focadas na parte física dos atletas. Na sequência, o elenco trabalhou a troca de passes, além de movimentação e finalizações, buscando aprimorar o ataque, principal problema da equipe no Campeonato Brasileiro.
Para finalizar as atividades, Rogério Ceni trabalhou um 11 contra 11, focando, principalmente, no posicionamento defensivo da possível equipe titular, além de trabalhar as transições, com foco na recuperação de posse de bola.O São Paulo ocupa, atualmente, a 14ª posição, com 41 pontos somados, apenas cinco a mais que o Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento.
Na luta contra o Z4, o Tricolor entra em campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, contra um adversário direto na parte de baixo da tabela. Com o mesmo número de pontos que o São Paulo, o Athletico-PR só está na frente na tabela devido ao maior número de vitórias.
Crédito: SãoPaulotreinounestedomingo(21(Foto:FellipeLucena/saopaulofc.net)

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