São Paulo aproveita momento para embalar cada vez mais no Brasileiro

Crédito: RENATO GIZZI/Photo Premium

O São Paulo vem mesmo em uma crescente nos últimos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro. A equipe visita o Fortaleza neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, para ir em busca de sua 11ª partida consecutiva sem perder na competição.

A última derrota aconteceu para o Atlético-MG, lá em 3 de setembro. Desde então foram cinco vitórias e cinco empates, 19 gols feitos e oito tomados, o que garantiu ao clube a quarta posição da tabela, com 33 pontos e dois jogos a menos. Dos cinco primeiros colocados, o Tricolor é o único sem derrotas nos últimos cinco jogos do Brasileirão:

1) Internacional: duas vitórias, dois empates e uma derrota;2) Atlético-MG: uma vitória, dois empates e duas derrotas;3) Flamengo: uma vitória, dois empates e duas derrotas; 4) São Paulo: três vitórias e dois empates;5) Fluminense: duas vitórias, dois empates e uma derrota.

TABELA> Confira a classificação geral do Campeonato Brasileiro!Estendendo os números para os dez primeiros colocados, apenas o Tricolor e o Grêmio (oitava posição) estão sem perder nos últimos cinco compromissos. Isso dá um ânimo a mais para as próximas rodadas, já que o São Paulo tem chances reais de conquistar o título se continuar nesta toada – segundo o site ‘Probabilidades no Futebol’, o clube tem 28,8% de sagrar-se campeão nesta temporada (para fins de comparação, o Galo tem 20,3% e o Flamengo 13,5%).

Disputando apenas Brasileiro e Copa do Brasil, na qual receberá o Flamengo na próxima quarta com a vantagem do empate (venceu na ida por 2 a 1), o São Paulo enfrentará na sequência da competição as seguintes equipes, com os respectivos resultados do primeiro turno para comparação:

- 14/11: Fortaleza, 12º colocado (no primeiro turno, venceu por 1 a 0);- 22/11: Vasco, 18º colocado (perdeu por 2 a 1);- 25/11: Ceará, 13º colocado (rodada atrasada do primeiro turno - sem resultado);- 28/11: Bahia, 9º colocado (empate por 1 a 1);- 03/12: Goiás, lanterna (rodada atrasada do primeiro turno; venceu por 2 a 1 no segundo);- 06/12: Sport, 10º colocado (venceu por 1 a 0 no primeiro turno). Ou seja, contando os cinco resultados conquistados anteriormente, o São Paulo teve um aproveitamento de 66,6% contra esses adversários (excetuando o Ceará, contra o qual ainda não jogou). Outra comparação que se pode fazer é também em relação ao time que jogou contra o Fortaleza no primeiro turno e o qual vem jogando atualmente.

Naquela ocasião, Diniz entrou com: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Liziero, Tchê Tchê; Daniel Alves, Igor Gomes, Paulinho Bóia; Pablo. Uma dupla despontou desde então e vem balançando (muito) as redes: Luciano e Brenner.