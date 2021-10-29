São Paulo apresenta 'Premiére Futsal Experience', novo projeto da modalidade de futsal do Tricolor

Crédito: Reprodução/ Twitter @futsalsaopaulo

Na última quinta-feira (28), o São Paulo apresentou seu novo projeto para o futsal do clube, com novo patrocínio e outras novidades para a modalidade. As notícias foram apresentadas durante a 'Premiére Futsal Experience', com a presença de membros da direção e personalidades são-paulinas.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Com, jogadores, diretores e influenciadores presentes, o clube anunciou novos patrocínios para a modalidade, entre eles o maior patrocinador da história do futsal tricolor, a faculdade Unicesumar, que estampará o centro do uniforme.

Além dos patrocínios, outras duas novidades foram divulgadas durante o evento. A primeira não chega a ser uma novidade, mas sim um processo que deveria ter ocorrido anteriormente, mas não aconteceu devido à pandemia: a apresentação do elenco.