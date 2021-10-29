Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo apresenta 'Premiére Futsal Experience', novo projeto da modalidade de futsal do Tricolor
futebol

São Paulo apresenta 'Premiére Futsal Experience', novo projeto da modalidade de futsal do Tricolor

Entre outras novidades, São Paulo anunciou o maior patrocinador da história do futsal são-paulino e apresentou o elenco, que ainda não havia feito apresentação devido à pandemia...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 14:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 14:51
Crédito: Reprodução/ Twitter @futsalsaopaulo
Na última quinta-feira (28), o São Paulo apresentou seu novo projeto para o futsal do clube, com novo patrocínio e outras novidades para a modalidade. As notícias foram apresentadas durante a 'Premiére Futsal Experience', com a presença de membros da direção e personalidades são-paulinas.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Com, jogadores, diretores e influenciadores presentes, o clube anunciou novos patrocínios para a modalidade, entre eles o maior patrocinador da história do futsal tricolor, a faculdade Unicesumar, que estampará o centro do uniforme.
Além dos patrocínios, outras duas novidades foram divulgadas durante o evento. A primeira não chega a ser uma novidade, mas sim um processo que deveria ter ocorrido anteriormente, mas não aconteceu devido à pandemia: a apresentação do elenco.
A outra notícia é que a equipe terá seu próprio canal no YouTube, alheio ao canal do time de futebol, trazendo bastidores e informações da equipe de futsal do São Paulo.O time de futsal são-paulino disputa, atualmente, a Liga Paulista de Futsal e entra em quadra na próxima terça-feira (2), para enfrentar o Franca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados