São Paulo apresenta histórico regular sem Luciano, desfalque contra o Galo

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!

O São Paulo tem um aproveitamento regular quando não tem Luciano à disposição. O atacante teve um estiramento detectado no adutor da perna esquerda e será desfalque diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Desde que chegou, o artilheiro do Tricolor no Brasileirão ficou de fora em cinco oportunidades, quatro jogos da Libertadores da América e um do Brasileirão. Nessas cinco partidas, o São Paulo teve duas vitórias, dois empates e uma derrota, totalizando 46% de aproveitamento, segundo a página 'SPFC Estatísticas'.

>> Confira aqui a tabela e simulador do Brasileirão 2020A equipe do Morumbi empatou com o River Plate em casa (2x2), perdeu para LDU, em Quito (4x2) e River, em Buenos Aires (2x1) e venceu o Atlético-GO (3x0) e Binacional (5x1), no Morumbi.

Luciano ficou de fora de três partidas da equipe na Libertadores por conta de uma suspensão de três jogos pelo Grêmio, seu ex-clube, por causa de uma briga generalizada em um Gre-Nal antes da paralisação do futebol. Já contra o Atlético-GO, o camisa 11 estava suspenso e foi desfalque.