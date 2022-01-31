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São Paulo apresenta baixo acerto de finalizações no começo do Paulistão; veja os números

Tricolor chutou 31 vezes ao gol no estadual, mas acertou apenas sete, com um tento marcado...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 11:00

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 11:00

O São Paulo começou o Campeonato Paulista indo mal nas finalizações. Diante de Guarani e Ituano foi somente um gol marcado e diversos chutes sem direção ao gol do adversário. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022
Na primeira rodada, contra o Bugre, foram 13 chutes, com somente quatro acertando a meta e um gol, marcado por Calleri. Já diante do Galo de Itu, o São Paulo finalizou 18 vezes e acertou três chutes. Se somarmos os números, são 31 finalizações e sete acertos no gol, o que dá uma média de 22% de chutes certos.
Além disso, a equipe demora para finalizar. De acordo com o 'Footsats', site especializado em estatísticas, o Tricolor consegue uma finalização a cada seis minutos, o que dificulta em levar perigo aos adversários. – Com relação à evolução como time, acho que controlou bem o jogo, mas não conseguiu criar chances. É um time baixo, que sofre muito na bola parada. É um time que tem que criar no chão, tocar a bola. Pegou o Guarani fechado, o Ituano fechado. Mostra que precisamos melhorar, vamos encontrar alguns times assim, temos que ter solução para defesas tão fechadas – analisou o técnico Rogério Ceni após a partida.
O próximo desafio do São Paulo será na próxima quinta-feira (3), contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, fora de casa. O Tricolor tentará sua primeira vitória. Até o momento, o time somou apenas um ponto em dois jogos.
Crédito: SãoPaulotemnúmerosbaixosemacertodefinalizaçõesnoPaulistão(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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