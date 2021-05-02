Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo aposta no bom momento para quebrar tabu em Itaquera

Tricolor nunca venceu o Corinthians na casa do rival. Desde que a Neo Química Arena foi inaugurada, são 13 partidas, com dez derrotas e três empates...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 07:00

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 07:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo vai com um objetivo para enfrentar o Corinthians, neste domingo (2), às 22h15, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista: quebrar o tabu na casa do rival. Desde que a casa corintiana foi inaugurada, são 13 jogos, com dez vitórias do Alvinegro e três empates.
Cotia em alta: veja até quando vão os contratos dos jovens revelados no São Paulo
Para conseguir o primeiro triunfo em Itaquera, o Tricolor aposta no bom momento da equipe. Desde que o futebol retornou após uma parada devido ao agravamento da pandemia de Covid-19, foram oito jogos e oito vitórias da equipe comandada por Hernán Crespo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Nesse período, o São Paulo venceu São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani, Palmeiras, Sporting Cristal, Santo André, Ituano e Rentistas. O ataque do São Paulo vem muito bem desde a chegada de Crespo. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Rentistas, a equipe chegou aos 30 gols em 11 jogos disputados nesta temporada, atingindo a média de 2,72 gols por partida.
Tantos gols dão ao São Paulo, o melhor ataque do estadual, com 25 gols. Para se ter uma ideia, os dois melhores ataques depois do Tricolor são de Corinthians e Red Bull Bragantino, com 13 gols cada. Passado recente assustaNo entanto, a situação desse Majestoso repete o filme da temporada passada, que não terminou bem para o São Paulo. Na ocasião, a equipe era líder isolada do Brasileirão, com 50 pontos, sete a mais que o Atlético-MG, segundo colocado. Além disso, eram 12 jogos de invencibilidade na temporada.
Porém, o Corinthians venceu o clássico por 1 a 0, com gol do meia venezuelano Otero, dando mais sequência ao incômodo tabu são-paulino. Resta saber se a história será diferente na noite deste domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados