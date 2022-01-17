São Paulo aposta na força ofensiva para duelo decisivo contra o Vasco pela Copinha

O São Paulo tem sido um dos principais destaques desta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dono de quatro canecos no torneio, a equipe comandada pelo técnico Alex tem sido eficiente no setor ofensivo e também no defensivo. Em cinco partidas até o momento, foram 15 gols marcados e apenas um sofrido.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Na frente, Caio e Vitinho têm desequilibrado positivamente. Enquanto o primeiro é o artilheiro do Tricolor, com quatro gols, o segundo não fica atrás, já marcou três. Além disso, Vitinho, ao lado de Talles Wander, é quem lidera no quesito assistências, com três passes para gol.

Apesar do pouco tempo de descanso entre um confronto e outro, já que os duelos vem acontecendo dia sim, dia não, o time mostra bom entrosamento. Nesta segunda-feira (17), às 20h, o time colocará sua força à prova diante do Vasco, adversário das oitavas de final.

- Não temos muito tempo para treinar, então a conversa e o conhecimento entre eles (jogadores) é fundamental neste momento - disse o técnico Alex de Souza.

O atacante Caio, que abriu caminho para a vitória de sábado (15) contra o São Caetano com um minuto de jogo, falou sobre o momento em que a equipe vive na competição, e espera manter os 100% de aproveitamento nesta noite.- O gol no início reflete que entramos ligados no jogo, querendo a classificação, e pude ser feliz por fazer o gol no começo e dar continuidade. A gente vai se preparar bem para enfrentar o Vasco, vamos fazer nosso melhor e, se Deus quiser, sair com a vitória - contou o jogador, em entrevista ao SporTV.

O classificado de São Paulo x Vasco vai pegar quem passar de Desportivo Brasil x Cruzeiro, que também jogam nesta segunda-feira (17), às 15h.

Confira os resultados do São Paulo na Copinha

São Paulo 2 x 0 CSE (fase de grupos)Perilima 0 x 5 São Paulo (fase de grupos)São Caetano 1 x 2 São Paulo (fase de grupos)São Paulo 3 x 0 EC São Bernardo (segunda fase)São Paulo 3 x 0 São Caetano (terceira fase)