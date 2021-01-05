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futebol

São Paulo aposta em 'tabela boa' para aumentar vantagem na ponta

Calendário do Tricolor em janeiro só terá dois adversários entre os dez primeiros colocados do Brasileirão. Outras quatro equipes brigam na parte de baixo da tabela do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 08:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: saopaulofc.net
O São Paulo aposta em uma sequência de jogos 'positiva' para aumentar sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. No mês de janeiro, o Tricolor terá seis rodadas disputadas na competição, e somente duas delas contra adversários da parte de cima da tabela: Santos (8º) - focado na semifinal da Libertadores - e Internacional (4º).
>> Sem Copinha 2021: 30 promessas que poderiam não ter aparecido se não fosse o torneio
Os outros quatro confrontos são contra: Red Bull Bragantino (13º), Athletico Paranaense (11º), Coritiba (20º) e Atlético-GO (12º). O Sâo Paulo é o líder do Brasileirão com 56 pontos, há sete de distância de Atlético-MG e Flamengo. Portanto o Tricolor pode aumentar a vantagem na liderança se conseguir aproveitar o embalo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROO São Paulo deve ter os desfalques dos atacantes Pablo e Luciano para a partida contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, na próxima quarta-feira (06), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme noticiado pelo 'GE' e confirmado pelo LANCE!, a dupla de atacantes fez trabalhos na academia e não participou da atividade em campo com o elenco.
O camisa onze tem uma inflamação que o tirou da partida decisiva contra o Grêmio, pelas semifinais da Copa do Brasil, que culminou na eliminação do São Paulo. Já o dono da camisa nove está com uma contratura na coxa esquerda e segue em tratamento.
Caso não seja possível que Luciano atue, Diniz pode colocar Tchê Tchê improvisado como segundo atacante, assim como já fez em outros jogos, além de ter a opção de Vitor Bueno, que oferece mais velocidade ao ataque.
Veja as próximas partidas do São Paulo06/01 (28ª rodada) – Red Bull Bragantino, Nabi Abi Chedid10/01 (29ª rodada) – Santos, Morumbi17/01 (30ª rodada) – Athletico-PR, Arena da Baixada20/01 (31ª rodada) – Internacional, Morumbi23/01 (32ª rodada) – Coritiba, Morumbi31/01 (33ª rodada) – Atlético-GO, Antônio Accioly

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