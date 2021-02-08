São Paulo aposta em retrospecto positivo diante do Ceará para vencer

Sem vencer em 2021, o São Paulo busca retomar a confiança contra o Ceará, na próxima quarta-feira, às 21h, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, o clube aposta no bom retrospecto recente diante do Vozão para conseguir a primeira vitória da gestão de Julio Casares.
Nos últimos dez jogos disputados entre as equipes, o São Paulo venceu cinco, empatou três e perdeu somente duas. A última derrota do Tricolor para o clube cearense aconteceu na ida da Copa do Brasil de 2015, quando foi derrotado por 2 a 1.
De lá para cá, são seis jogos entre os times, com três vitórias do São Paulo (3 a 0, 1 a 0 e 1 a 0) e três empates (1 a 1 , 1 a 1 e 0 a 0). Nessas seis partidas, o Tricolor marcou sete gols e sofreu apenas dois.
No Morumbi, a vantagem do São Paulo é ainda maior. São dez jogos entre as duas equipes na casa são-paulina, com nove vitórias e apenas uma derrota, em 2015, justamente a última derrota do São Paulo para o Ceará.
VEJA OS ÚLTIMOS DEZ JOGOS ENTRE AS EQUIPES Ceará 1-1 São Paulo - Brasileirão 2020 Ceará 1-1 São Paulo - Brasileirão 2019São Paulo 1-0 Ceará - Brasileirão 2019 São Paulo 1-0 Ceará - Brasileirão 2018 Ceará 0-0 São Paulo - Brasileirão 2018 Ceará 0-3 São Paulo - Copa do Brasil 2015 São Paulo 1-2 Ceará - Copa do Brasil 2015 São Paulo 4-0 Ceará - Brasileirão 2011 São Paulo 3-0 Ceará - Copa Sul-Americana 2011 Ceará 2-1 São Paulo - Copa Sul-Americana 2011