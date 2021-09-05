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São Paulo aposta em recuperação física após intertemporada

Mesmo em fim de semana com folga para o elenco, alguns jogadores como Benítez e Marquinhos fizeram exercícios físicos visando um melhor preparo físico...
LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 07:00

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 07:00

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
O São Paulo segue sua intertemporada nessas duas semanas sem jogos. E esse período pode ajudar na recuperação física dos atletas, motivo de preocupação para a comissão técnica, que teve desfalques de muitos jogadores lesionados nos jogos do time. Para tentar diminuir esse problema, o São Paulo vem tratando a parte física como essencial para a sequência do ano. Logo na reapresentação do time, os jogadores realizaram avaliações físicas individuais, o que ajuda o departamento médico a mapear os atletas caso a caso.
Além disso, o São Paulo procura recuperar os jogadores lesionados antes da parada, como o lateral-esquerdo Welington e o atacante Marquinhos. Este último, inclusive, fez exercícios físicos no gramado no sábado, dia de folga para o elenco comandado por Hernán Crespo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Além de Marquinhos, estiveram presentes no treino o meia Benítez, que sofre com problemas físicos e o atacante Rigoni, que saiu com gelo na região do coxa no empate por 1 a 1 contra o Juventude. No entanto, o São Paulo diz que o argentino não está lesionado.
Reforço físico também para a dupla de reforços: o volante Gabriel e o atacante Calleri, que procuram estar 100% para a retomada de jogos. O uruguaio não atua desde o dia 15 de agosto, quando jogou por 20 minutos na vitória do Nacional-URU sobre o Liverpool-URU, por 1 a 0. Já o argentino não joga desde 21 de abril, participando de 78 minutos da vitória do Osasuna-ESP por 3 a 1 diante do Valencia-ESP.
Sendo assim, o São Paulo vem focando na parte física dos seus jogadores para conseguir bons resultados. A primeira prova será diante do Fluminense, no dia 12 de setembro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

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