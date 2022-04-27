São Paulo aposta em bom momento na Sul-Americana para evitar pior sequência com Ceni

O São Paulo irá encarar duas 'realidades distintas' no duelo contra o Jorge Wilstermann-BOL, nesta quinta-feira (28), às 19h15, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Se por um lado, o Tricolor tem 100% de aproveitamento na competição, a equipe está há três jogos sem vencer na temporada. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia

TABELAVeja a tabela da Copa Sul-Americana!

Sendo assim, o São Paulo quer evitar a maior sequência sem vitórias nesta segunda passagem de Ceni pelo clube. O Tricolor vem de derrota para o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, empate com o Juventude por 2 a 2, na Copa do Brasil, e outra igualdade com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, em Bragança Paulista, no Brasileirão.

Nesta temporada, a equipe já viveu um momento parecido. Nas três primeiras rodadas do Paulistão, o Tricolor não venceu: perdeu para o Guarani (2 a 1), em Campinas, empatou sem gols com o Ituano, em casa, e foi derrotado para o Red Bull Bragantino (4 a 3), como visitante. No entanto, o clube deu a volta por cima e derrotou o Santo André por 1 a 0, evitando quatro jogos sem triunfar. Agora, o clube tem a chance de vencer na Copa Sul-Americana, competição em que está com 100% de aproveitamento. Mesmo poupando titulares, o São Paulo venceu Ayacucho-PER, por 3 a 2, fora de casa e Everton-CHI, por 2 a 0, no Morumbi. O Tricolor lidera o Grupo D com seis pontos.