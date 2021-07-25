São Paulo: após 'confusão' com estrangeiros na escalação, Orejuela é cortado contra o Flamengo

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

O São Paulo viveu uma situação no mínimo inusitada na escalação antes da partida contra o Flamengo, neste domingo (25), às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 'confusão' se deu por conta de seis estrangeiros estarem relacionados para o jogo: o zagueiro Arboleda, o lateral-direito Orejuela, o meia Benítez, e os atacantes Rigoni, Rojas e Galeano. No entanto, o regulamento da CBF permite apenas cinco atletas de fora do país em cada duelo.

A situação gerou dúvidas na torcida do São Paulo, até por conta do risco de uma possível punição para o clube. O artigo 42 do regulamento diz que: 'Os clubes poderão relacionar nas súmulas de cada partida 5 (cinco) atletas estrangeiros, excepcionados os registros como refugiados, que para efeitos das competições coordenadas pela CBF, equiparam-se aos atletas nacionais, sem nenhuma restrição de direitos.'

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