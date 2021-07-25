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São Paulo: após 'confusão' com estrangeiros na escalação, Orejuela é cortado contra o Flamengo

Tricolor divulgou relacionados com seis estrangeiros, sendo que o regulamento do Campeonato Brasileiro só permite cinco jogadores de fora do país. Colombiano ficou fora...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 16:16

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 16:16
Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net
O São Paulo viveu uma situação no mínimo inusitada na escalação antes da partida contra o Flamengo, neste domingo (25), às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 'confusão' se deu por conta de seis estrangeiros estarem relacionados para o jogo: o zagueiro Arboleda, o lateral-direito Orejuela, o meia Benítez, e os atacantes Rigoni, Rojas e Galeano. No entanto, o regulamento da CBF permite apenas cinco atletas de fora do país em cada duelo.
A situação gerou dúvidas na torcida do São Paulo, até por conta do risco de uma possível punição para o clube. O artigo 42 do regulamento diz que: 'Os clubes poderão relacionar nas súmulas de cada partida 5 (cinco) atletas estrangeiros, excepcionados os registros como refugiados, que para efeitos das competições coordenadas pela CBF, equiparam-se aos atletas nacionais, sem nenhuma restrição de direitos.'
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> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Após momentos de expectativa, o São Paulo publicou um tweet explicando a situação.
- Um dos jogadores estrangeiros relacionados para o jogo estava com dores musculares, mas reagiu bem ao aquecimento. Por conta disso, Orejuela foi cortado do banco de reservas - escreveu o Tricolor. Vale ressaltar que o regulamento não diz sobre as possíveis punições para uma equipe que relacione mais de cinco jogadores estrangeiros na partida. Com Orejuela cortado, o Tricolor escapa de uma possível punição no tribunal.

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