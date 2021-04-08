São Paulo anuncia Zetti como coordenador de goleiros da base

O São Paulo anunciou a contratação do ex-goleiro Zetti como novo coordenador da preparação de goleiros das categorias de base do clube. A informação já tinha sido antecipada pelo presidente Julio Casares, na apresentação de Alex como técnico do sub-20.
>> Tchê Tchê na lista: veja os jogadores mais caros da história do São Paulo
Bicampeão mundial e da Libertadores pelo São Paulo na década de 90, Zetti volta a trabalhar na base do clube após quase 20 anos. Logo depois da sua aposentadoria, em 2001, ele foi técnico da categoria sub-20.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Trabalhando em Cotia, o ex-jogador deve coordenar todo o trabalho das categorias de base com os goleiros são-paulinos, ajudando na transição com o elenco profissional, usando sua experiência como um 'facilitador' na integração entre as categorias inferiores e o elenco profissional. - Zetti é um dos maiores ídolos do clube e dessa posição específica, então tem muito a contribuir com a formação dos meninos. Ao trabalhar na base, vai poder repassar não só os ensinamentos que aprendeu, mas também agregar na parte técnica, na cultura de goleiro. E só o fato de ele estar no dia a dia do clube já vai agregar muito como o ídolo que é - disse Marcos Biasotto, diretor-executivo de futebol de base, ao site oficial do clube.
Zetti começa a trabalhar no CFA Presidente Laudo Natel nos próximos dias e é mais uma das novidades da nova gestão do clube para fortalecer ainda mais a formação de atletas do clube.
Atualmente, argentino Gustavo Nepote, que veio com Hernan Crespo para o Morumbi, e Octávio Ohl são os preparadores de goleiros, que trabalham com Volpi, Lucas Perri e Thiago Couto.