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futebol

São Paulo anuncia volta de Carla Nunes, artilheira do Paulista de 2015

Sexto reforço do Tricolor, a jogadora que estava no Palmeiras, assinou um vínculo de um ano com o Tricolor e vai vestir a camisa do clube pela segunda vez em sua carreira...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 16:26

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 16:26

Crédito: Rubens Chiri /saopaulofc.net
O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (18), a contratação da atacante Carla Nunes, que assinou por um ano. Esta será a segunda passagem da jogadora pelo Tricolor. Ela esteve no elenco de 2015, que disputou o Paulista Feminino e ficou em segundo lugar na competição.
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Naquele ano, a jogadora foi a artilheira do time e retorna ao clube após seis anos. Em 2020, Carla foi artilheira do Brasileiro Feminino, marcando 12 gols pelo rival Palmeiras.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO A goleadora chega para reforçar o setor ofensivo são-paulino. O Tricolor manteve a base principal da equipe, renovando com 16 jogadoras, e apostou em contratações pontuais para o novo ano, o terceiro consecutivo desde o retorno do futebol feminino.
- Estou muito feliz de retornar ao clube que joguei em 2015 e espero que 2021 possa ser uma grande temporada. Vou me dedicar para trazer muitas alegrias para a torcida - afirmou a jogadora ao site oficial do São Paulo.Aos 29 anos, a atleta chega após atuar por Portuguesa, Osasco Audax, 3B da Amazônia e Palmeiras, clube em que jogou nas duas últimas temporadas.
Carla Nunes agora se junta ao elenco, que se apresentou na última semana, e inicia a pré-temporada com o grupo no CFA Laudo Natel, em Cotia. O Tricolor se prepara para estrear no Brasileiro Feminino, com data marcada para começar em 28 de março.

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