São Paulo anuncia volta de Carla Nunes, artilheira do Paulista de 2015

Crédito: Rubens Chiri /saopaulofc.net

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (18), a contratação da atacante Carla Nunes, que assinou por um ano. Esta será a segunda passagem da jogadora pelo Tricolor. Ela esteve no elenco de 2015, que disputou o Paulista Feminino e ficou em segundo lugar na competição.

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Naquele ano, a jogadora foi a artilheira do time e retorna ao clube após seis anos. Em 2020, Carla foi artilheira do Brasileiro Feminino, marcando 12 gols pelo rival Palmeiras.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO A goleadora chega para reforçar o setor ofensivo são-paulino. O Tricolor manteve a base principal da equipe, renovando com 16 jogadoras, e apostou em contratações pontuais para o novo ano, o terceiro consecutivo desde o retorno do futebol feminino.

- Estou muito feliz de retornar ao clube que joguei em 2015 e espero que 2021 possa ser uma grande temporada. Vou me dedicar para trazer muitas alegrias para a torcida - afirmou a jogadora ao site oficial do São Paulo.Aos 29 anos, a atleta chega após atuar por Portuguesa, Osasco Audax, 3B da Amazônia e Palmeiras, clube em que jogou nas duas últimas temporadas.