São Paulo anuncia rescisão de contrato com Daniel Alves

Crédito: Staff Imagens/Conmebol

O São Paulo anunciou, na noite desta quinta-feira (16), a rescisão de contrato com o lateral Daniel Alves. O camisa 10 estava afastado do clube desde a última sexta-feira (10), quando comunicou ao Tricolor que não jogaria e nem treinaria até que o clube quitasse as dividas que tinha com o atleta. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O clube usou as redes sociais para publicar uma nota oficial comunicando o término do vínculo com o jogador, que iria até dezembro de 2022.

- O São Paulo Futebol Clube comunica que na data de hoje foi firmado um acordo para a rescisão do jogador Daniel Alves, que tinha vínculo com o clube até dezembro de 2022 - informou o Tricolor.

Após o staff do atleta comunicar que Dani só voltaria ao clube com suas dívidas quitadas, o diretor Carlos Belmonte afirmou que havia sido feita uma proposta para quitar a longo prazo, mas que os representantes do jogador recusaram.

Disputando apenas seis partidas no Brasileirão, o lateral pode se transferir para outra equipe brasileira, embora tenha algumas opções de mercado fora do Brasil, como na Argentina, no Oriente Médio e no México.