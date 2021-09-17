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São Paulo anuncia rescisão de contrato com Daniel Alves

Lateral estava afastado desde a última sexta-feira, após staff comunicar que o jogador não se reapresentaria ao clube enquanto suas dívidas não fossem pagas integralmente...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 22:47

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 22:47

Crédito: Staff Imagens/Conmebol
O São Paulo anunciou, na noite desta quinta-feira (16), a rescisão de contrato com o lateral Daniel Alves. O camisa 10 estava afastado do clube desde a última sexta-feira (10), quando comunicou ao Tricolor que não jogaria e nem treinaria até que o clube quitasse as dividas que tinha com o atleta. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O clube usou as redes sociais para publicar uma nota oficial comunicando o término do vínculo com o jogador, que iria até dezembro de 2022.
- O São Paulo Futebol Clube comunica que na data de hoje foi firmado um acordo para a rescisão do jogador Daniel Alves, que tinha vínculo com o clube até dezembro de 2022 - informou o Tricolor.
Após o staff do atleta comunicar que Dani só voltaria ao clube com suas dívidas quitadas, o diretor Carlos Belmonte afirmou que havia sido feita uma proposta para quitar a longo prazo, mas que os representantes do jogador recusaram.
Disputando apenas seis partidas no Brasileirão, o lateral pode se transferir para outra equipe brasileira, embora tenha algumas opções de mercado fora do Brasil, como na Argentina, no Oriente Médio e no México.
>>> RELEMBRE A POLÊMICA PASSAGEM DE DANIEL ALVES PELO SÃO PAULODaniel Alves deixa o clube com 95 partidas disputadas, nas quais marcou 10 gols e deu 14 assistências. O ex-jogador do São Paulo conquistou o Campeonato Paulista de 2021 pelo clube.

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