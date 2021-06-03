São Paulo anuncia renovação de contrato com o lateral Welington

Crédito: Érico Leonan / saopaulofc.net

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira (3) a renovação de contrato com o lateral esquerdo Welington, revelado em Cotia. O atleta assinou um novo vínculo com duração até o dia 31 de dezembro de 2024, estendendo o contrato antigo, que era válido até 31 de outubro de 2023.VEJA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE AS PARTIDAS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Após a assinatura do novo contrato, o lateral falou sobre a renovação.

- É um momento muito especial, mais um sonho realizado na minha vida. Este novo contrato é um passo importante na minha carreira - afirmou o atleta de 20 anos.

O jovem jogador está no clube desde os 13 anos de idade, chegando ao CFA Laudo Natel em 2015. Na base do Tricolor, ganhou títulos importantes, como a Copa do Brasil Sub-20 (2018) e Copa São Paulo de Futebol Júnior (2019). Em sua, o lateral foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20.O atleta foi promovido ao elenco principal em janeiro deste ano, e estreou na última partida do Brasileirão, contra o Flamengo, no dia 25 de fevereiro. Pelo profissional, Welington entrou em 11 jogos e foi campeão do Campeonato Paulista de 2021.