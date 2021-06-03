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futebol

São Paulo anuncia renovação de contrato com o lateral Welington

O lateral esquerdo revelado em Cotia está no elenco profissional desde janeiro de 2021. Com a renovação, seu novo vínculo dura até o dia 31 de dezembro de 2024...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 17:17

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 17:17

Crédito: Érico Leonan / saopaulofc.net
O São Paulo anunciou nesta quinta-feira (3) a renovação de contrato com o lateral esquerdo Welington, revelado em Cotia. O atleta assinou um novo vínculo com duração até o dia 31 de dezembro de 2024, estendendo o contrato antigo, que era válido até 31 de outubro de 2023.VEJA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE AS PARTIDAS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Após a assinatura do novo contrato, o lateral falou sobre a renovação.
- É um momento muito especial, mais um sonho realizado na minha vida. Este novo contrato é um passo importante na minha carreira - afirmou o atleta de 20 anos.
O jovem jogador está no clube desde os 13 anos de idade, chegando ao CFA Laudo Natel em 2015. Na base do Tricolor, ganhou títulos importantes, como a Copa do Brasil Sub-20 (2018) e Copa São Paulo de Futebol Júnior (2019). Em sua, o lateral foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20.O atleta foi promovido ao elenco principal em janeiro deste ano, e estreou na última partida do Brasileirão, contra o Flamengo, no dia 25 de fevereiro. Pelo profissional, Welington entrou em 11 jogos e foi campeão do Campeonato Paulista de 2021.
- Nada melhor do que já conquistar um título no meu primeiro ano no profissional. Sou grato ao clube por prorrogar o meu vínculo e, agora, vou em busca de novas conquistas e sonhos com esta camisa - concluiu o jogador.

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