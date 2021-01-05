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São Paulo anuncia renovação com patrocinadores até fevereiro

Banco Inter seguirá como patrocinador máster do clube, juntamente à MRV Engenharia (omoplatas), Urbano Alimentos (mangas), Betsul (shorts) e SPFC Chip (shorts)...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:28

LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 10:28
Crédito: Rubens Chiri/SPFC
O São Paulo anunciou a renovação de contrato com cinco dos sete patrocinadores da equipe. Banco Inter (máster), MRV Engenharia (omoplatas), Urbano Alimentos (mangas), Betsul (shorts) e SPFC Chip (shorts) continuarão no uniforme do Tricolor até fevereiro desse ano, quando termina a atual temporada. Vale destacar que os acordos haviam se encerrado em dezembro.
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- Iniciamos as negociações com os patrocinadores cujos contratos venceriam no fim de dezembro ainda no regime de transição, a partir do último dia 14. Foi gratificante saber que podemos contar com estes parceiros ao menos até o final de fevereiro, em alinhamento ao calendário esportivo revisado - afirmou Eduardo Toni, recém-empossado como Diretor-Executivo de Marketing, ao site oficial do clube.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOOs patrocinadores Gazin e a Cimentos Cauê já haviam feito uma extensão de vínculo até março na gestão de Leco. Portanto, os sete patrocinadores permanecem no São Paulo por mais um período.
No entanto, a captação de novos patrocinadores ou até mesmo a extensão por um tempo maior dos anunciantes ainda é uma incógnita.
- Estamos cientes do desafio que compreenderá a captação de patrocinadores nos próximos anos e já estamos trabalhando para buscar novas parcerias e oportunidades de negócio - completou o diretor de marketing.

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